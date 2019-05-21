اخبار الرياضة

ايكاردي خارج أسوار الأرجنتين.. لهذه الأسباب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الصحف الأرجنتينية استبعاد المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي عن قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة كوبا أميركا في ضيافة البرازيل.

وأردفت الصحافة الأرجنتينية أن سبب استبعاد ايكاردي من قائمة المدرب سكالوني يرجع لعدم مشاركته بصورة منتظمة رفقة الإنتر هذا الموسم بعد إشكالية تجديد العقد التي مر بها اللاعب.

وترى بعض الآراء الأخرى أن ميسى لا يرغب بتواجد ايكاردي في قائمة المنتخب الأرجنتيني بسبب خلاف شخصي نشب بينهما في السنوات الماضية.

وما يزيد من الطين بلة بين ايكاردي والإدارة الفنية للمنتخب الأرجنتيني أنها قررت استدعاء زميله الشاب في الإنتر لاوتارو مارتينز الذي لم يتجاوز من العمر 21 عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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