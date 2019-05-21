ايكاردي خارج أسوار الأرجنتين.. لهذه الأسباب

أعلنت الصحف الأرجنتينية استبعاد المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي عن قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة كوبا أميركا في ضيافة البرازيل.

وأردفت الصحافة الأرجنتينية أن سبب استبعاد ايكاردي من قائمة المدرب سكالوني يرجع لعدم مشاركته بصورة منتظمة رفقة الإنتر هذا الموسم بعد إشكالية تجديد العقد التي مر بها اللاعب.

وترى بعض الآراء الأخرى أن ميسى لا يرغب بتواجد ايكاردي في قائمة المنتخب الأرجنتيني بسبب خلاف شخصي نشب بينهما في السنوات الماضية.

وما يزيد من الطين بلة بين ايكاردي والإدارة الفنية للمنتخب الأرجنتيني أنها قررت استدعاء زميله الشاب في الإنتر لاوتارو مارتينز الذي لم يتجاوز من العمر 21 عاما.

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