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بسبب فان ديك وغوميز.. ليفربول ينسحب من صفقة ديليخت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أخذ انسحاب ليفربول الإنجليزي من صفقة ضم مدافع أياكس أمستردام صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمنابر الإعلامية ولم يعرف سبب التخلي عن استقدام المدافع اليافع إلى أن أعلنت عنه تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وكتبت الصحيفة الإنجليزية “إيفينينج ستاندر” أن السر وراء تخلي وصيف البريميير ليغ عن صفقة ماتياس دي ليخت يعود للسعر الباهظ الذي وضعه أياكس امستردام مقابل المهاجم صاحب الـ19 ربيعا وهو 61 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت ذات الصحيفة أن الريدز أنفق الكثير في صفقة الحارس البرازيلي أليسون باكير كما كلفه استقدام فان ديك مبلغا كبيرا أيضا لذلك يعتبر إنفاق المزيد من المال هذه الفترة أمرا صعبا جدا.

أما السبب الثاني الذي جاء على صفحات “إيفينينج ستاندر” هو أن يورغن كلوب يخاف من تراجع مستوى مدافعه جو جوميز في حال تم جلب اللاعب الهولندي.

الجدير بالذكر أن برشلونة الإسباني اقترب من حسم صفقة اللاعب الهولندي لضمه إلى كتيبة ميسي خلال الميركاتو الصيفي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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