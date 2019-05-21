مصر.. مسرح للاستثمار الرياضي

بعد نجاح تجربة تركي آل الشيخ مع نادي بيراميدز، الأسيوطي سبورت سابقا، حيث سيطر على كرة القدم المصرية وأحرج قطبيها الأهلي والزمالك، أصبحت أنظار رجال الأعمال تتجه نحو الاستثمار في الكرة المصرية، إذ أعلن المستثمر الإماراتي الدكتور فهد المرعبي في تصريحات صحفية نشرها موقع “كورة” بدءه في مفاوضات مكثفة لشراء أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعتبر السوق المصرية والكثافة السكانية هناك أحد أسباب انتعاش الاستثمار فيها، كما تعتبر الرياضة المصرية أرضا خصبة للاستثمار من ناحية اللاعبين ومبيعات منتجات النادي، إضافة إلى الانتشار غير الاعتيادي الذي سيحظى به المستثمر في أرض الكنانة.

لهذه الأسباب نجد أن الاستثمار في مصر يتفوق على نظيره في المنطقة ومنها تونس والمغرب والجزائر والتي تعتير أبرز الدول من ناحية الدوريات المحلية ودائما ما تنافس أنديتها على أبرز البطولات القارية.

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