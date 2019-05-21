الهوني يُشارك بتدريبات الترجي تأهبا للوداد

يواصل الترجي الرياضي التونسي حصصه التدريبية اليومية في ملعب رادس والتي شهدت عودة اللاعب الليبي حمدو الهوني إلى التدريبات مجددا بعد تعافيه من الإصابة.

وسيواجه الترجي يوم الجمعة المقبل نظيره الوداد المغربي في نهاي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجري الترجي ليلة غد مرانه الأخير في العاصمة التونسية وسيكون المران ليلا وتحديدا في توقيت المباراة التي ستجرى في ساعة متأخرة من الجمعة قبل أن تتوجه بعثة الترجي إلى مطار تونس قرطاج للسفر إلى الرباط في رحلة خاصة.

ويأمل رجال المدرب معين الشعباني في العودة بنتيجة إيجابية من المغرب لضمان التتويج باللقب في موقعة الإياب.

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