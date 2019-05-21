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البدري فخور بـ”خماسي بيراميدز” في المنتخب

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مدرب منتخب مصر خافيير أجيري قائمته التي ضمت 25 لاعبا للالتحاق بمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، أي قبل خوض منافسات أفريقيا.

وضمت قائمة منتخب الفراعنة لأول مرة 5 لاعبين من نادي “بيرامدز”، هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر، ونبيل عماد دونجا، بعد تقديمهم مستوى متقدما مع ناديهم في الدوري هذا الموسم,

وفي هذا الصدد، قال رئيس نادي بيراميدز حسام البدري في تصريحات صحفية إنه سعيد بانضمام 5 لاعبين من النادي في قائمة المنتخب، وأضاف أنه يتمنى أن يزيد العدد في الموسم المقبل.

واختتم البدري تصريحاته بأنه يعتقد أن هذا الاختيار إنجاز كبير وتكليل لمجهود قامت بها إدارة الكرة في النادي، والمشروع الذي بدأه تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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