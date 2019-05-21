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صولة يتوج بكأس النخبة مع المحرق البحريني

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج لاعب المنتخب الوطني محمد صولة مع ناديه المحرق البحريني بكأس النخبة بعدما تجاوز الحد في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وتتويج صولة هو الثالث له مع المحرق منذ قدومه الى البحرين قبل عام ونصف ليختتم بذلك تجربته الاحترافية الأولى والتي يمكن وصفها بالناجحة.

ويتطلع لاعبنا الدولي لخوض تجربة احترافية جديدة الموسم المقبل وربما سيكون الأقرب الدوري التونسي أو الجزائري حسب تصريحاته لـ218.

وقال صولة إنه سعيد بتجرتبه مع المحرق ولكنه لا يريد المواصلة في البحرين رغم تلقيه عرضا من نادي الرفاع المُقبل على خوض منافسات cالموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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