صولة يتوج بكأس النخبة مع المحرق البحريني

توج لاعب المنتخب الوطني محمد صولة مع ناديه المحرق البحريني بكأس النخبة بعدما تجاوز الحد في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وتتويج صولة هو الثالث له مع المحرق منذ قدومه الى البحرين قبل عام ونصف ليختتم بذلك تجربته الاحترافية الأولى والتي يمكن وصفها بالناجحة.

ويتطلع لاعبنا الدولي لخوض تجربة احترافية جديدة الموسم المقبل وربما سيكون الأقرب الدوري التونسي أو الجزائري حسب تصريحاته لـ218.

وقال صولة إنه سعيد بتجرتبه مع المحرق ولكنه لا يريد المواصلة في البحرين رغم تلقيه عرضا من نادي الرفاع المُقبل على خوض منافسات cالموسم المقبل.

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