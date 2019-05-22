الاتحاد يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة الروضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

فاز فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات على فريق هوليدي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة الشهيد فهد الأحمد ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة ببطولة الروضان.

وبهذا الفوز يتأهل الاتحاد للدور الثاني من البطولة، وكان فريق البراق قد تأهل للدور الثاني يوم أمس رغم خسارته أمام فريق ريبابليك بهدفين مقابل هدف، إلا أنه اصطحبه إلى الدور الثاني، باعتبار أن لريبابليك أربع نقاط كأول المجموعة، وبنفس الرصيد وحل البُراق في المركز الثاني .

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