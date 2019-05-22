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انطلاق دوري المرحوم وليد تيموم في بدر

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الراحل تبقى سيرته الطيبة خالدة في نفوس محبيه واحتراما لذكراه هاهم أبناء منطقة بدر يقيمون دوريا رمضانيا باسم رفيقهم ولاعب نادي خالد بن وليد سابقا وليد تيموم

وتهدف رسالة دوري المرحوم وليد تيموم إلى إبعاد فئة الشباب بمنطقة باطن الجبل عن التجاذبات السياسية التي تحدث حاليا وتعيشها بشكل أخص المنطقة الغربية.

وانطلق الدوري في الخامس عشر من شهر رمضان على أن يختتم يوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته ولن تقتصر المشاركة فقط على أندية منطقة بدر بل ستتواجد فرق تيجي أيضا.

وتزخر منطقة بدر خلال شهر رمضان بالعديد من البطولات الرياضية الرمضانية منذ انطلاقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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