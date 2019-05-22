انطلاق دوري المرحوم وليد تيموم في بدر

الراحل تبقى سيرته الطيبة خالدة في نفوس محبيه واحتراما لذكراه هاهم أبناء منطقة بدر يقيمون دوريا رمضانيا باسم رفيقهم ولاعب نادي خالد بن وليد سابقا وليد تيموم

وتهدف رسالة دوري المرحوم وليد تيموم إلى إبعاد فئة الشباب بمنطقة باطن الجبل عن التجاذبات السياسية التي تحدث حاليا وتعيشها بشكل أخص المنطقة الغربية.

وانطلق الدوري في الخامس عشر من شهر رمضان على أن يختتم يوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته ولن تقتصر المشاركة فقط على أندية منطقة بدر بل ستتواجد فرق تيجي أيضا.

وتزخر منطقة بدر خلال شهر رمضان بالعديد من البطولات الرياضية الرمضانية منذ انطلاقه.

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