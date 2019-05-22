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الهلال يواجه السد في دوري بنغازي التنشيطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي فريق الهلال مساء اليوم الأربعاء نظيره السد لحساب الجولة الثانية من بطولة بنغازي التنشيطية على أرضية ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الـ11 مساءا.

ولعب الهلال مباراته الأولى منذ يومين بدوري بنغازي التنشيطي وتعادل أمام المروج بهدفين لمثلهما حيث تشارك في الدوري فرق بنغازي الجديدة والمروج والسد والطيران إضافة للهلال.

ولم يتوقف فريق الهلال عن خوض المواجهات الودية منذ توقف الدوري الممتاز منتظرا قرار اتحاد الكرة باستئناف النشاط بعد توقف الموسم في بداية شهر أبريل الماضي على خلفية تصاعد حدة الاشتباكات حول تخوم العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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