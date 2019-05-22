بمشاركة اللافي اتحاد العاصمة يتعادل أمام وهران

شارك المحترف الليبي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري مؤيد اللافي في مباراة فريقه أمام مولودية وهران لحساب الجولة الـ 29 للدوري الجزائري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ورغم تقدم اتحاد العاصمة قبل نهاية الشوط وفي الدقيقة الـ43 تحديدا عن طريق مختار بن موسى إلا أن مولودية وهران نجح في خطف التعادل في الشوط الثاني.

ووصل اتحاد العاصمة بعد تعادله إلى النقطة الـ50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري ويبتعد بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني شبيبة القبائل ويحل ضيفا في الجولة المقبلة أمام االرياضي القسطنطيني ويحتاج لتحقيق نتيجة الفوز من أجل حسم لقب الدوري الجزائري لمصلحته.

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