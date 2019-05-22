خلافات كونتي مع أنييلي تقربه من الإنتر

بات إعلان الإنتر عن تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الإنتر وخلافة مواطنه الإيطالي سباليتي مسألة وقت ليس أكثر، إذ تشير الأخبار القادمة من إيطاليا إنه في انتظار نهاية الموسم ليوقع رسميا على كشوفات تدريب الإنتر براتب سنوي يقدر بحوالي 10 ملايين يورو.

وابتعد كونتي عن حسابات العودة لتدريب اليوفي بسبب خلافه مع رئيس النادي أندريا أنييلي الذي يفضل التعاقد مع اسم جديد لم يدرب يوفنتوس في السنوات الماضية.

ويتواجد الإنتر حاليا في المركز الرابع بالدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة ويستضيف امبولي في الجولة الأخيرة من الدوري ويجب عليه تحقيق الفوز إن أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعتقد المدير التنفيذي للإنتر بيبي ماروتا أن كونتي هو الرجل المناسب لقيادة الإنتر في المرحلة المقبلة من أجل العودة للمنافسة على الألقاب مجددا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية