رابتورز يطيح بباكس في نهائي الشرق

تغلب فريق تورونتو رابتورز على ميلووكي باكس بـ120 نقطة مقابل 102 في رابع مباريات نهائي القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكية للمحترفين .

وسجل لوري 25 نقطة لفريقه رابتورز فيما حقق ليونارد 19 نقطة أخرى واللاعب نورمان 18 نقطة لكن باكس حاول في كل أرباع المباراة ليصل الفارق إلى 13 نقطة مع بداية الربع الرابع .

ليدرك تورنتو رابتورز التعادل في المباراة الرابعة في سلسلة النهائي المتكون من 7 مباريات وستلعب المباراة الخامسة يوم الخميس المقبل وسيتوج الفائز في المباراة بلقب القسم الشرقي ويواجه غولدن ستيت وريورز في المباراة النهائية للمسابقة .

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