ميسي يزين قائمة سكالوني في كوبا أمريكا

أعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن قائمة المنتخب التي اختارها لخوض بطولة كوبا أمريكا والتي ستستضيفها البرازيل منتصف يونيو المقبل .

وعاد لصفوف المنتخب الأرجنتيني لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي كون أغويرو بعد غيابهما منذ الخروج من المونديال الماضي حيث سيتواجدون في المقدمة مع نجم المنتخب ليونيل ميسي فيما لم يستدعِ سكالوني كلا من مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي وغونزالو هيجوايين مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في حين تواجد لوتارو مارتينيز إضافة للاعب يوفنتوس باولو ديبالا وسيخوض التانغو مباراة ودية قبل انطلاق البطولة أمام منتخب نيكاراغوا في السابع من يونيو المقبل.

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