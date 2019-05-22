اخبار الرياضة

قائمة “أبطال العالم” لا تخلو من المفاجآت

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عن قائمة الديوك التي ستخوض المباريات الثلاث المقبلة أمام كل من بوليفيا وديا وتركيا وأندورا ضمن تصفيات يورو 2020.

وضمت قائمة المنتخب الفرنسي تواجد حارس فريق ليل ميك مايجنان مع تواجد قائد المنتخب هوجو لوريس فيما استدعى المدرب مدافع برشلونة كليمنت لينجليت وكيرت زوما والظهير لوكاس دين، فيما تواجد تانجي ندومبيلي لاعب وسط ليون في القائمة، في حين سيقود كليان مبابي وأنطوان غريزمان خط هجوم فرنسا إلى جانب وسام بن يدر مهاجم إشبيلية.

وسيلتقي أبطال العالم منتخب بوليفيا في الثاني من يونيو وديا قبل مواجهته لتركيا وأندورا ضمن تصفيات اليورو في الثامن والحادي عشر من نفس الشهر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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