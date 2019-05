لاعب كرة قدم عالمي ومشهور يتعرض لإصابة خطيرة في إسرائيل

تعرض دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، لالتواء في الكاحل الأيسر، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام مضيفه بيتار الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.

وتعرض كوستا للإصابة في الدقيقة 22، إثر عرقلة من لاعب في الفريق المنافس، واضطر للخروج من المباراة في الدقيقة 25.

وبعدها بوقت قصير أعلن أتلتيكو أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، لكن صور الأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت سلامة العظم.

ومن المقرر أن يجري كوستا فحوصاً أخرى فور العودة لمدريد للوقوف على درجة الإصابة.

