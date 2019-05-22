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دورتموند يضم ثورجان هازارد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد بروسيا دورتموند مع البلجيكي ثورغان هازارد قادماً من بروسيا مونشنغلادباخ ليعزز وصيف الدوري الألماني في الموسم المقبل.

وأوضح النادي الألماني عبر موقعه بأنه أنهى اتفاقه رسمياً مع اللاعب البلجيكي الذي انضم لكتيبة المدرب السويسري لوسيان فافر الموسم المقبل، ليعزز صفوف أسود الفيستفاليا حتى 30 يونيو 2024

وقال ثورغان هازارد البالغ من العمر 26 عاماً في أول مقابلة له إنه ممتن للسنوات الخمس التي قضاها مع بروسيا مونشنغلادباخ وسيحاول تقديم كل مايستطيع لإسعاد جمهور دورتموند.

وخاض اللاعب البلجيكي 32 مباراة مع مونشنغلادباخ في الموسم حيث تمكن من تسجيل 12 هدفاً وصنع 11 هدفاً في البوندسليغا حيث يعد اللاعب ثاني صفقات دورتموند للموسم الجديد بعدما تعاقد مع لاعب هوفنهايم نيكو شولز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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