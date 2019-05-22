أمل أليغري متعلق بإقالة فالفيردي

وضع ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس السابق الانضمام إلى برشلونة الإسباني في حساباته خاصة بعد أن تواصل معه الفريق الكاتالوني إثر خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة الشهيرة من ليفربول الإنجليزي حسبما نشر موقع أوكدياريو الإسباني.

وأكد ذات المصدر أن إدارة برشلونة قررت إقالة مدربها الحالي ارنستو فالفيردي في حال لم يوفق في قيادة الفريق للظفر بكأس الملك السبت المقبل أمام فالنسيا.

وأضاف الموقع أن عروضا كثيرة تهاطلت على المدرب الإيطالي الذي ظل مع يوفنتس خمسة مواسم أبرزها من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان وروما الإيطاليين وتوتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين لكن فالفيردي فضل انتظار الشهر المقبل على أمل أن يتلقى عرضا من برشلونة الإسباني.

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