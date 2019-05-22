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أمل أليغري متعلق بإقالة فالفيردي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضع ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس السابق الانضمام إلى برشلونة الإسباني في حساباته خاصة بعد أن تواصل معه الفريق الكاتالوني إثر خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة الشهيرة من ليفربول الإنجليزي حسبما نشر موقع أوكدياريو الإسباني.

وأكد ذات المصدر أن إدارة برشلونة قررت إقالة مدربها الحالي ارنستو فالفيردي في حال لم يوفق في قيادة الفريق للظفر بكأس الملك السبت المقبل أمام فالنسيا.

وأضاف الموقع أن عروضا كثيرة تهاطلت على المدرب الإيطالي الذي ظل مع يوفنتس خمسة مواسم أبرزها من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان وروما الإيطاليين وتوتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين لكن فالفيردي فضل انتظار الشهر المقبل على أمل أن يتلقى عرضا من برشلونة الإسباني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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