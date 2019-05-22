حمدو الهوني يشارك في تحضيرات الترجي لنهائي دوري الأبطال

يواصل نادي الترجي التونسي، تحضيراته لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بعد غد الجمعة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الحصة التدريبية التي أقيمت أمس الثلاثاء، مشاركة نجمنا الليبي، حمدو الهوني، الذي عاد للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، معقل نادي الوداد، على أن يقام الإياب في رادس يوم الجمعة الموافق 31 مايو الجاري.

ويأمل أبناء المدرب معين الشعباني في العودة بنتيجة إيجابية من المغرب لضمان التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

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