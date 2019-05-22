اتحاد المبارزة يعلن قائمة منتخبنا استعدادًا للبطولة الإفريقية

أعلن الاتحاد الليبي للمبارزة، برئاسة عز الدين القاضي، اشتراك منتخبنا الوطني للمبارزة بالبطولة الإفريقية للعبة، التي ستقام في مالي خلال الفترة المقبلة.

واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد، المبارزين الأربعة، خالد أبو هديمة وعبد السلام أبو جطلية ومحمد الجبالي وأبو بكر القاضي، لتمثيل ليبيا في البطولة.

ويصاحب بعثة فرسان المتوسط، المدرب سراج الدين التاجوري للمشاركة في بطولة أفريقيا والتي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 28 يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حكمنا الدولي الشاب في رياضة المبارزة، إيهاب أبو شكيوة، والحاصل مؤخرًا على الدورة التدريبية الدولية في رياضة المبارزة (دبلوم وشهادة معتمدة دوليًا)، سيشارك في البطولة الإفريقية.

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