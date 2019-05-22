بعد دعم الجماهير الليبية.. محترفنا “بن علي”  أفضل لاعب في الموسم مع كروتوني الإيطالي

حسم محترفنا الدولي أحمد بن علي، تصويت نشره الحساب الرسمي لفريقه كروتوني على “فيسبوك” للجماهير، من أجل اختيار أفضل لاعب في الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

قال الموقع الرسمي للفريق: “أحمد بن علي.. الأفضل لدى المشجعين، تهانينا”. وأضاف أن الدولي الليبي رقم 10 حصل على أكثر من 6.425 إعجابا في حين جاء في المركز الثاني زميله المهاجم النيجيري سيمي، وفي المركز الثالث الحارس كورداز.

وفاز “بن علي” بالتصويت بفارق كبير للغاية على سيمي أقرب ملاحقيه والذي حصد 695 إعجابا فقط.

ووجه كروتوني الشكر لكل الجماهير التي شاركت في التصويت الذي انتهى اليوم عند الساعة الـ12 ظهرا واستمر لثلاثة أيام.يذكر أن محترفنا سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 32 مباراة خاضها مع فريقه من بينهم 21 مباراة أساسيا. وأنهى كروتوني الموسم في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

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