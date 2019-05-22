كمال القرقني يستعد لـ”أولمبيا 2019″

يستعد البطل العالمي الليبي كمال القرقني، لخوض منافسات مستر أولمبيا 2019، منتصف سبتمبر القادم، ليكون سفير ليبيا في هذه المنافسة، ويبعث برسالة للعالم بأن ليبيا وطن السلام والرياضة، ووطن التحضر والحضارة.

“القرقني”، اسم كبير وبصمة كبيرة في تاريخ لعبة بناء الأجسام الليبية والعربية والعالمية، واسم ستتذكره الأجيال من الرياضيين، وهو رمز للرياضة في ليبيا.

يذكر أن لاعب بناء الأجسام الليبي المحترف حصل على المركز الثالث لوزن 212 في بطولة مستر أولمبيا 2018، وسبق للاعب التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أرنولد كلاسيك في الولايات المتحدة. ويعتبر “القرقني” أحد أفضل اللاعبين عالميًا في هذه اللعبة.

وسبق للاعب كمال الأجسام، أن حصد الميدالية الذهبية لبطولة أرنولد كلاسيك قبل أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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