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التايب يتفوق على دروغبا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل المباريات الاستعراضية التي تضم نجوم كرة القدم في دورة الروضان بالعاصمة الكويتية الكويت، حيث دارت مساء اليوم مباراة استعراضية جمعت فريق لاعبنا الدولي السابق طارق التايب، وفريق نجم المنتخب الايفواري وتشيلسي الإنجليزي ديديه دروغبا.

وحقق رفاق التايب الفوز بنتيجة 7 أهداف مقابل 6، أحرز منهم نجمنا الليبي ثلاثة أهداف “هاتريك”، فيما استطاع مدافع المنتخب المصري والأهلي السابق وائل جمعة من تسجيل هاتريك بينما اختتم حازم أمام سباعية رفاق التايب.

يذكر أن فريقين يمثلان ليبيا في بطولة الروضان هذا العام وهما الاتحاد والبراق وقد بلغا الدور الثاني للبطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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