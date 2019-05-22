اخبار الرياضة

دورة للتغذية السلمية في بنغازي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في بنغازي دورة في التغذية خاصة بالرياضيين لمدة أربعة أيام في الجامعة الحديثة تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي بالمدينة.

المستهدفون من خلال هذه الدورة معلمو ومعلمات مادة التربية البدنية حيث سيتم مناقشة أساسيات الغذاء والطاقة كما ستشمل المحاضرات أيضا ما يحتاجه الرياضي من بروتين ودهون وأملاح وألياف.

وحسب البرنامج سيعمل المحاضرون على تعليم المتدربين كيف ينتفع الرياضي من السعرات الحرارية حسب اللعبة التي يمارسها ومتى وكيف يحق له أخذ تناول مكملات غذائية وغيرها من أساسيات القواعد السليمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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