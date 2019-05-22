دورة للتغذية السلمية في بنغازي

تتواصل في بنغازي دورة في التغذية خاصة بالرياضيين لمدة أربعة أيام في الجامعة الحديثة تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي بالمدينة.

المستهدفون من خلال هذه الدورة معلمو ومعلمات مادة التربية البدنية حيث سيتم مناقشة أساسيات الغذاء والطاقة كما ستشمل المحاضرات أيضا ما يحتاجه الرياضي من بروتين ودهون وأملاح وألياف.

وحسب البرنامج سيعمل المحاضرون على تعليم المتدربين كيف ينتفع الرياضي من السعرات الحرارية حسب اللعبة التي يمارسها ومتى وكيف يحق له أخذ تناول مكملات غذائية وغيرها من أساسيات القواعد السليمة.

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