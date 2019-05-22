سيبايوس يستعد لتوديع الريال

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة توتنهام الإنجليزي مهتمة بخدمات لاعب وسط ريال مدريد الإسباني داني سيبايوس خلال الانتقالات المقبلة.

وأوضح التقرير الصحفي الذي أجرته الصحيفة الإسبانية أن الفريق اللندني يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس حيث يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو ليكون داخل ملعب توتنهام ستاديوم الموسم المقبل.

ويتنافس توتنهام هوتسبير في صراعه لضم سيبايوس مع أرسنال ويوفنتوس حيث يرغب الفريقان في الظفر بخدماته خلال الصيف المقبل.

ولم يخض سيبايوس المواجهة الأخيرة للميرينغي التي خسرها أمام ريال بيتيس حيث يعاني من إصابة على مستوى الفخذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية