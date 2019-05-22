اخبار الرياضة

سيبايوس يستعد لتوديع الريال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة توتنهام الإنجليزي مهتمة بخدمات لاعب وسط ريال مدريد الإسباني داني سيبايوس خلال الانتقالات المقبلة.

وأوضح التقرير الصحفي الذي أجرته الصحيفة الإسبانية أن الفريق اللندني يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس حيث يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو ليكون داخل ملعب توتنهام ستاديوم الموسم المقبل.

ويتنافس توتنهام هوتسبير في صراعه لضم سيبايوس مع أرسنال ويوفنتوس حيث يرغب الفريقان في الظفر بخدماته خلال الصيف المقبل.

ولم يخض سيبايوس المواجهة الأخيرة للميرينغي التي خسرها أمام ريال بيتيس حيث يعاني من إصابة على مستوى الفخذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك