الترجي يصل للمغرب تأهبا لمواجهة الوداد

وصلت بعثة الترجي التونسي مساء اليوم الأربعاء، إلى المغرب تحضيرا لمواجهة الوداد البيضاوي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة معين الشعباني التي غادرت للرباط جميع اللاعبين بما فيهم الدولي الليبي حمدو الهوني أي إن جميع لاعبي الترجي سيكونون على ذمة الإطار الفني للفريق،

وسيُجري بطل أفريقيا الترجي الليلة مرانه الأول في ملعب المباراة بمدينة الرباط.

.من جهته يواصل الوداد المغربي تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبلة

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