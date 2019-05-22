رياضيو ليبيا.. بين النشاط الرياضي والإنساني

لم يؤثر توقف النشاط الرياضي بسبب الأحداث الأمنية والعسكرية الدائرة في ليبيا على الرياضيين الذين استبدلوا المسابقات الرسمية بالنشاط الإنساني ولم يتوقفوا عن إقامة المباريات الخيرية والتأبينية وأخرى لدعم المرضى.

وآخر هذه النشاطات احتشاد مجموعة كبيرة من لاعبي بنغازي للتعاون مع الهلال الأحمر الليبي في حملة لدعم أطفال السرطان، حيث أقاموا مباراة خيرية تم تحديدها يوم 21 من شهر رمضان في ملعب بنينا.

وستشهد المباراة مشاركة فريقين، الأول سمي فريق (أ) يضم خالد المسماري، وعبد الجواد رزق، وإسلام الهرام، وإدريس الضراط، ومحسن الاوجلي، وأنس الورفلي، وعلي سلامة، وأحمد شلبي، ومصطفى حمزة، وسفيان بن عمران، وعمران العشيبي، ومعتز العوامي، وعمر شحات، وأحمد العبار، وأحمد الدرسي، وعبدالله حشنش، وعبد الله العرفي، وناجي المقرحي، وأكرم الزوي، وسالم روما، وأحمد سعد، وأكرم عياد، ومحمد جمعة، وسراج شوايل، والشامخ العبيدي، وسعد الزياني، وأحمد الحاسي، وجمعة العبار، تحت قيادة فوزي العيساوي وونيس خير.

بينما سيمثل الفريق (ب)، الذي سيقوده المدربان ناصر الحضيري وعمر جعودة، كلا من عبد الرحمن الرعيض، ومراد الوحيشي، ورمضان بوشعالة، وإسماعيل الحاسي، وصدام الورفلي، وأبوبكر عقيلة، وأحمد التربي، وأحمد الهرام، وسعد اجبارة، وطاهر البرعصي، وعبد الله بلعم، ومعاذ العمامي، ومحمد قوارشة، وعلي رزق، وعبدالله الشعافي، وخطاب النجار ومهند بوعجيلة، وعمر الشاعري، ومعتز المهدي، وخالد مجدي، وطه الشريف، وخالد حسين، وخليفة الماقني، وعادل الشاعري، وأسامة زقلام، وعبد الهادي زيدان.

مع أن هذه المباراة خيرية إلا أنها ستشهد متابعة جماهيرية كبيرة باعتبار أنها تضم جميع نجوم كرة القدم في مدينة بنغازي.

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