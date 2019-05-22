أندية الدوري الإنجليزي تراقب نجم روما

أصبح لاعب روما التركي أوندير ضمن اهتمامات أندية أرسنال وتوتنهام الإنجلزيين على خلفية أدائه الباهر هذا الموسم إذ استطاع النجم التركي البالغ من العمر 21 عاما من تسجيل 3 أهداف وصناعة 7.

وما سيجعل مهمة حفاظ روما على النجم التركي صعبة هي رغبته في اللعبة بالدوري الإنجليزي بحسب مانشرته صحيفة كالشيو ميركاتو.

ووفقا للصحيفة فإن توتنهام قد يتقدم بعرض يتجاوز 35 مليون يورو لضم اللاعب التركي الذي خاض 25 مباراة مع روما هذا الموسم بشكل أساسي ويعد من العناصر الحاسمة في الفريق.

ولن يكون أوندير لوحده محط أنظار أندية الدوري الإنجليزي بل زميله في الفريق زانيلو بدوره يعد من الأسماء المطلوبة بقوة من قبل كبار الدوري الإيطالي والإنجليزي.

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