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سلة الأهلي بنغازي للبراعم تهزم النصر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ظفر فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة لفئة البراعم بمباراته أمام جاره النصر بنتيجة 37 نقطة مقابل 33 في المباراة التي استضافها مجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية في الجولة الثانية لبطولة بنغازي للبراعم التي يشرف عليها وينظمها فرعا بنغازي لكرة السلة.

وعلى غرار ديربي البراعم بين الأهلي بنغازي والنصر يقيم فرعا بنغازي لكرة السلة مباريات بطولة بطريقة منتظمة دون توقف، بهدف استمرار النشاط ومحاربة حالة الركود التي يمر بها قطاع الرياضة في ليبيا على خلفية الوضع الأمني الهش في الفترات الأخيرة ما أدى إلى تجميد المسابقات الرياضية إجمالا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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