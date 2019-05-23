ضربة البداية لمونديال الشباب في بولندا

تنطلق بداية من اليوم الـ23 من شهر مايو وحتى الـ15 من شهر يونيو منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في ضيافة بولندا.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا قُسموا على 8 مجموعات وبتواجد عربي اقتصر على منتخبين فقط وهما السعودية وقطر، أما عن إفريقيا فتشارك نيجيريا برفقة جنوب أفريقيا ومالي، ويعد الغياب الأبرز لمنتخبي إنجلترا وفنزويلا طرفا نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الأرقام يتصدر المنتخب الأرجنتيني المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب كاس العالم للشباب برصيد 6 مرات، يليه المنتخب البرازيلي ثانيا برصيد 5 وعلى المستوى العربي يعد المنتخب السعودي الأكثر مشاركة عربيا في 9 نسخ سابقة شارك فيها.

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