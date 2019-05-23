اخبار الرياضة

ضربة البداية لمونديال الشباب في بولندا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق بداية من اليوم الـ23 من شهر مايو وحتى الـ15 من شهر يونيو منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في ضيافة بولندا.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا قُسموا على 8 مجموعات وبتواجد عربي اقتصر على منتخبين فقط وهما السعودية وقطر، أما عن إفريقيا فتشارك نيجيريا برفقة جنوب أفريقيا ومالي، ويعد الغياب الأبرز لمنتخبي إنجلترا وفنزويلا طرفا نهائي النسخة الماضية التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الأرقام يتصدر المنتخب الأرجنتيني المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب كاس العالم للشباب برصيد 6 مرات، يليه المنتخب البرازيلي ثانيا برصيد 5 وعلى المستوى العربي يعد المنتخب السعودي الأكثر مشاركة عربيا في 9 نسخ سابقة شارك فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك