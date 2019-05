اتحاد الفيفا يتخلى عن رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخباً كما كان مقررا لها، ليتخلى بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.

حيث أشار الاتحاد في بيان إلى أنه بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، لكن بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة، تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لن يكون بالإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حالياً.

لكن الفيفا حسم هذه المسألة، ببيان أكد فيه التخلي عن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة، والذي كان من المرجح أن يتطلب في حال اعتماده، استضافة دول مجاورة لمباريات من البطولة.

كما أوضح الاتحاد في بيانه أنه تماشياً مع خلاصات دراسة الجدوى التي وافق عليها الفيفا في الاجتماع الأخير لمجلسه، قام الفيفا وقطر بشكل مشترك ببحث كل الاحتمالات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، عبر انخراط الدول المجاورة لقطر في كأس العالم 2022.

هذا وأضاف البيان أنه بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة بمشاركة كل المعنيين، تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حالياً.

