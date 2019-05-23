فيفا ينهي الجدل ويحدد عدد منتخبات المونديال

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجدل القائم منذ مدة حول زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا في كأس العالم 2022 ليقرر أخيرا بقاء العدد على ماهو عليه بـ32.

وأشار الفيفا في بيانه أنه بحث مع الدولة المستضيفة للمونديال القادم زيادة عدد المنتخبات وإقامته بالتشارك مع دولة مجاورة لكنه في نهاية المطاف وصل لاتفاق يقضي ببقاء البطولة مثلما هي.

وسيشهد كأس العالم في نسخة عام 2026 استضافة 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا وتواجد 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشهدت الفترة الماضية دراسة مطولة من قبل الفيفا لمحاولة إيجاد مخرج يساعد على إقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لكن الأمور تأجلت لنسخة أخرى.

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