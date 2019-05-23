نادي النصر يفتتح مهرجان الوفاء الرياضي

افتتح نادي النصر مهرجان الوفاء الرياضي الذي يقيمه على شرف الشخصيات الرياضية التي اشتهرت بالعطاء للمؤسسة على مر تاريخها وكانت البداية بمباراة تكريمية أقيمت بملعب النادي بمنطقة البركة؛ تكريما لروح الشهيد محمد إبراهيم اطوير، بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم الليبية.

وبين شوطي المباراة شهد الاحتفال عرضا من قبل لاعبي دفاع النفس في النادي، وعقب انتهاء المباراة سلمت إدارة النادي كأس المباراة لأسرة الفقيد محمد اطوير.

وعلى صعيد النجوم التي شاركت في هذا اللقاء فقد شهدت المباراة تواجد خالد حسين ومرعي الرملي وعلي الحاسي وأعضاء سابقين وحاليين من إداراة نادي النصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية