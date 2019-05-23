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ظهور قوي لخماسيات الاتحاد والبراق في الروضان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريقا الاتحاد والبراق البريقة ممثلا ليبيا ببطولة الروضان الرمضانية المقامة هذه الأيام في الكويت طيلة شهر رمضان من تحقيق نتائج إيجابية انتقلت بالفريقين للدور الثاني.

واستطاع الاتحاد الموجود في المجموعة الخامسة من تجاوز مركز التأهيل في مباراته الأولى وخسر الثانية أمام فريق عبد الله فضالة قبل أن يحسم ثالث مواجهاته أمام هوليدي إن ويتأهل للدوري الثاني، ورغم عدم رضا جمهوره عن الأداء فإن الفريق موجود في الدور الثاني ويمتلك حظوظا للتتويج باللقب.

أما ممثل ليبيا الآخر المشارك للمرة الأولى في هذه البطولة وبدعوة من قبل اللجنة المنظمة فقد استطاع في المجموعة الرابعة من بلوغ الدور الثاني بفوز وتعادل وخسارة، حيث تعادل في أولى مبارياته أمام بنك الائتمان بهدف لمثله، وحقق الفوز في الثانية على شركة سدن الإقليمية بينما خسر الأخيرة أمام فروج ريبالك ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في الوصافة ويتأهل لثاني أدوار البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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