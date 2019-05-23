أفضل هدف في “البريميرليغ” الحالي.. هل شاهدته؟

رغم أن التنافس بين أندية المقدمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم والذي انتهى قبل أسبوع كان “مريرا وشيقا ومثيرا”، لاسيما بين مانشستر سيتي وليفربول، فإن التصويت الذي أجرته الصفحة الرسمية لرابطة المشجعين في “البريميرليغ” على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “أفضل هدف” في النسخة الحالية من “البريميرليغ” أعطى “نتيجة صادمة”، إذ أن أفضل هدف لم يكن هدفا بأقدام النجوم الكبار في الأندية الكبيرة.

وبحسب نتيجة التصويت فإن أندروس تاونسند لاعب نادي كريستال بالاس هو الذي حظي بأكبر نسبة تصويت لـ”هدفه المذهل” الذي سجله ببراعة كبيرة في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي في مرمى نادي مانشستر سيتي –بطل البريميرليغ” هذا الموسم، إذ سدد تاوسند الكرة ببراعة لافتة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تستقر في شباك “المان سيتي”، من دون أن يتمكن حارس المرمى من أن يفعل لها شيئا، وهي تتجه بقوة صوب شباكه. شاهد الهدف الأفضل في “البريميرليغ” هذا الموسم.

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