كيم كارداشيان تُشعل غضب جماهير الأرسنال بسبب لاعب أرمني

أشعلت كيم كارداشيان سخط مشجعي أرسنال لعدم استخدام نفوذها لحل الوضع المحيط باللاعب الأرمني هنريك مخيتاريان، الذي سيغيب عن نهائي دوري أوروبا ضد تشيلسي لأسباب سياسية.

حيث أخذ الإعلان عن غياب لاعب الوسط مخيتاريان منعطفاً غريباً بين الجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد أن طالب عدد من مشجعي فريق المدفعجية بتدخل نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان للتسوية.

ولن يشارك مخيتاريان في المباراة النهائية بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأذرية، حيث ستقام مباراة النهائي الدوري الأوروبي في باكو، بسبب التوتر السياسي بين أذربيجان وبلده أرمينيا.

كما طالب عدد من مشجعي أرسنال كارداشيان ذات الأصول الأرمينية بإبداء تعاطفها مع قضية مخيتاريان، التي سبق أن تلقت استقبالاً حاراً من المسؤولين في أرمينيا عند زيارتها بلادها عام 2015.

هذا وكان مشجعو أرسنال يأملون في أن تستغل كارداشيان شعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مساندة مخيتاريان بصفته ابن بلدها، وتلفت أنظار العالم لرياضي وقع ضحية للخلافات السياسية.

