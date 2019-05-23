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بن علي لاعب الموسم بفريق كروتوني الإيطالي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصل اللاعب الدولي الليبي أحمد بن علي على لقب أفضل لاعب لفريق كروتوني الإيطالي لموسم ألفين وثمانية عشر ألفين وتسعة عشر (2018-2019).

وجاء اختيار بن علي بناء على استفتاء خاص بالجمهور على صفحة النادي على فيسبوك حيث حصل المحترف الليبي على 6425  صوتا.

وقد تألق بن علي مع كروتوني هذا الموسم خاصة في مرحلة الإياب حيث تم اختياره كأفضل لاعب في الفريق في أكثر من مناسبة كما قاد الفريق للهروب من شبح النزول للدرجة الثالثة والابتعاد أكثرعن حلم العودة للسيريا “أ”.

وتلقى بن علي عدة عروض للانتقال منها عروض من السعودية وتونس ولكنه فضل البقاء مع فريقه الإيطالي ومساعدته في البقاء في الدرجة الثانية. ومن المتوقع أن يغادر بن علي النادي  في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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