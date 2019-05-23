لماذا تراجع “فيفا” عن 48 منتخباً بمونديال 2022؟

218TV|خاص

بعد ساعات من تأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه تراجع عن فكرة رفع عدد المنتخبات المُشارِكة في نهائيات مسابقة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، والمقررة في شهر نوفمبر من عام 2022، فقد اتضح أن أهم سبب استندت إليه لجان متخصصة داخل “فيفا” للتراجع عن فكرة رفع المنتخبات من 32 إلى 48 هو أن الدولة المضيفة ستضطر للاستعانة بتنظيم بعض المباريات على أراض دول قريبة، إذ لا يمكن التثبت عمليا من قدرة دول قريبة من قطر على توفير منشآت بمواصفات دولية تصلح لإقامة مباريات المونديال.

وكانت لجان متخصصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد فحصت اقتراحا قطريا بأن تُنظّم بعض المباريات على ملاعب في سلطنة عُمان والكويت، وجرت اتصالات بهذا الخصوص مطلع العام الحالي، لكن لوحظ أن عُمان ليس لديها خطط خلال العامين المقبلين لإنشاء ملاعب جديدة، كما أن بعض المدن العمانية تكون في فترات من العام عرضة لأعاصير مناخية من النوع المتوسط الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى المُخاطرة بإقامة بعض مباريات المونديال على أراضيها.

وبخصوص الكويت فإن قانونها يمنع التعامل مع إسرائيل بما في ذلك تبادل الزيارات بين إسرائيل والكويت، إذ ترفض الكويت زيارة الإسرائيليين إلى أراضيها، فيما يتوجب على الدولة التي ترغب باستضافة المونديال أن تُزيل هذا المنع كي يتمكن الإسرائيليون من حضور مباريات المونديال دون منع أو عوائق، عدا عن أن القوانين الكويتية ترفض تعاطي المشروبات الروحية أو الإتجار بها، الأمر الذي يجعل منها مكانا غير صالح لاستضافة عشرات آلاف السياح الذين يحضرون المونديال ويتعاطون مشروبات روحية غالباً.

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