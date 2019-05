نادي ريال مدريد يستميت لضم مبابي ويسعى لإتمام الانتقال في أسرع وقت ممكن

كشفت تقارير تلفزيونية أن المدير العام لنادي ريال مدريد، التقى والد مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لجس نبض نجله في انضمامه إلى صفوف الميرنغي.

حيث أن إدارة الريال تسعى لإتمام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، لإطلاق مشروع الفريق الجديد للملكي في الصيف المقبل.

هذا وأثار مبابي الكثير من الجدل فور تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بتصريح حول إمكانية رحيله عن النادي الباريسي، وما زاد من حدة التكهنات أيضاً هو تصريح المدرب السابق للفريق أوناي إيمري الذي أوضح أن اللاعب كان يريد الانتقال إلى ريال مدريد في وقت سابق.

وكان سان جيرمان قد أصدر بياناً أكد فيه استمرار مبابي مع الفريق، لكن هذا البيان لم يوقف الشائعات حول مستقبله، وما زالت جماهير ريال مدريد تأمل أن ينجح الملكي بضمه لقلعة سانتياغو برنابيو هذا الصيف.

وبرز اللاعب البالغ 20 عاماً في الموسمين الماضيين إلى حد بات يعتبر فيه من أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة الفرنسية منذ أعوام طويلة، وساهم بشكل أساسي في قيادة منتخب بلاده إلى لقب مونديال روسيا، حيث سجل 4 أهداف أحدها في النهائي ضد كرواتيا 4-2.

