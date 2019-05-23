اتليتيكو مدريد يدخل في منافسة مع نابولي

وضع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عينا على الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي كيريان تريبير، بغية ضمه إلى صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفية المقبلة ويكون بذلك وضع حلا للفراغ الذي سيتركه بافار عند رحيله نهاية هذا الموسم.

ونشرت صحيفة “ذي صن” البريطانية القيمة المالية للصفقة التي حددها النادي الإسباني وهي 30 مليون جنيه إسترليني لضمان موافقة توتنهام على بيع اللاعب.

ولن يكون الروخي بلانكوس وحده في هذا السباق إذ سبقه نابولي الإيطالي وطلب التعاقد مع كيريان وقدم عرضا أوليا وصلت قيمته إلى 17 مليون إسترليني لكن يبدو أن الايطاليين لم يصيبوا الهدف لان توتنهام حدد مبلغا أكبر بكثير من أجل التفريط في لاعبهم وهو 40 مليون إسترليني.

وذكرت الصحيفة ان توتنهام يسعى لبيع ظهيرها الأيمن بمبلغ محترم لكي يستطيع الدخول في صفقة أقل قيمة وتوفير فائض مالي أملا في التملص من قوانين اللعب النظيف خاصة أنهم أنهوا حديثا بناء ملعب جديد كلف الكثير من المال.

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