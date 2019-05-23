قمة نارية بين الترجي والوداد

تتأهب الجماهير عاشقة الساحرة المستديرة للنهائي الأقوى في القارة الأفريقيا، لأنه سيحدد بطل القارة السمراء، بين الترجي التونسي والوداد المغربي في مجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله جنوب غرب الرباط.

وسيحارب رجال البنزرتي أمام جماهيرهم بغية كسب خطوة كبيرة نحو منصة التتويج التي ستنصب في رادس للعام الثاني على التوالي.

في الجهة المقابلة، لتلاميذ البنزرتي رأي آخر فمعين الشعباني ومساعده مجدي تراوي لن يتنازلا عن الأميرة الأفريقية في عام الترجي الـ100.

الفريقان في مواجهة مكشوفة فكل منهما يعرف الثاني جيدا والمنافسة ستكون مثيرة بين أقوى فريقين في القارة الأفريقية

الترجي بشمام والهوني والبلايلي والدربالي وبن شريفية وبقير لن يكون خصما هينا للكتيبة المغربية التي سيحارب على ألوانها الكرتي والحديد وويليام جيبور.

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