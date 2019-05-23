برج العرب مسرح لتتويج بطل الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والأفريقية مساء الأحد صوب ستاد برج العرب بمدينة الأسكندرية لمتابعة نهائي إياب كأس الكونفدرالية الأفريقي بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

ورغم أسبقية ممثل المغرب في مباراة الذهاب بهدف دون رد، إلا أن رفاق كهربا لم يرفعوا راية الاستسلام بعد وسيحاربون من أجل التتويج باللقب خاصة بعد عودة نجم الفريق الفرجاني ساسي الذي تعافى من الإصابة.

في الجهة المقابلة سيحاول نهضة بركان الحفاظ على اسبقيته والتتويج بأول ألقابه القارية خاصة أن الفريق شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حتى أصبح رقما صعبا في أفريقيا.

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