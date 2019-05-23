اختتام دوري تنس الطاولة براس لانوف

وصلت فعاليات دوري تنس الطاولة إلى نهايتها بمباراة استعراضية ودية بين قدامى اللاعبين من الرعيل الأول في هذه الرياضة بمدينة راس لانوف.

واستهل الدوري مواجهاته بـ18 لاعبا قُسّموا على 4 مجموعات بنظام الإسقاط فردي من ثم دور الـ16 إلى الثمانية وصولا إلى ربع النهائي والنصف النهائي.

وانطلقت المباريات النهائية وأفرزت الأسماء الفائزة حيث تمكن سالم رحيل من الحصول على الترتيب الثالث بعد الفوز على خصمه عبدالله السعيطي، فيما استطاع التلميذ عمر المقرحي الانتصار على معلمه مفتاح المقريف والظفر بالترتيب الأول.

وشهد اليوم الأخير من المسابقة الرمضانية تتويجات واحتفالا وفرحة، ولم يخل الأمر من الجوائز القيمة التي كوفئ بها الفائزون وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات.

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