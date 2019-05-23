سبها: مأدبة للم الشمل بنادي القرضابية

عُقد ملتقى الإفطار الجماعي لقدامى رياضيي سبها الذي نظمه نادي القرضابية تحت شعار “يد بيد لحب الوطن والرياضة تجمعنا”.. ليعكس معانيَ تعزز أواصر المحبة والأخوة بين الرياضيين.

وسارع إلى التجمع كل من تمت دعوته ولم يتخلف أحد من الرياضيين القدامى الذين عاشوا أياما حفرت في ذاكرتهم وأرادوا اليوم رد الجميل والتواصل مع شباب المستقبل وتوثيق العلاقات بين أجيال المؤسسات الرياضية.

طالب الجميع أن تكون هذه البادرة متواصلة وأن لا تنقطع، كما نادى أغلب المشاركين بضرورة اهتمام باقي الأندية بمثل هذه الملتقيات ذات البعد الاجتماعي.

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