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الاتحاد والبراق يتطلعان للمضي في بطولة الروضان

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد تأهل ممثلا ليبيا فريقا الاتحاد والبراق للدور الستة عشر من بطولة الروضان الرمضانية ينتظر الفريقان قرعة الدور الثاني لمعرفة هوية منافسهما.

وكان الاتحاد قد تأهل للدور الـ16 بعد جمعها لستة نقاط من انتصارين على حساب مركز التأهيل وهوليدي إن، بينما فقد نتيجة مباراة واحدة كانت أمام فريق عبد الله فضالة.

أما فريق البراق فاستطاع جمع أربعة نقاط كانت كافية لتأهله للدور الثاني، إذ تعادل أولا مع بنك الائتمان ومن ثم حقق الفوز على حساب شركة سدن قبل أن يفقد مباراته الأخيرة أمام فروج ريبابلك.

ويسعى ممثلا ليبيا لبلوغ أدوار متقدمة في بطولة الروضان والتي تضم نخبا من نجوم العالم في كرة القدم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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