ديربي العاصمة التونسية بدون لاعبين دوليين

أبلغت الجامعة التونسية لكرة القدم فريقي الترجي والأفريقي بأن ديربي العاصمة الذي سيدور يوم التاسع من يونيو المقبل سيكون بدون تواجد للاعبين الدوليين.

حيث قرر المدير الفني للمنتخب التونسي الدخول في معسكر قبل خوض منافسات كأس أفريقيا للأمم في مصر يوم الحادي والعشرين من يونيو المقبل.

واعتذر مدرب نسور قرطاج الان جيراس من الأندية التونسية عن ضرورة التحاق اللاعبين الدوليين بالمنتخب نظرا لضيق الوقت، إذ تبقى ثلاث جولات فقط على اختتام منافسات البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم بينما وصل كأس تونس إلى الدوري النصف النهائي.

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