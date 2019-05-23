السنغال تستهل كأس العالم برقم تاريخي

فاز منتخب السنغال تحت 19 عاما على نظيره منتخب تاهيتي بـ3-0 الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب لحساب الجولة الأولى في مواجهات المجموعة الأولى.

ولم يتأخر تحريك عداد الأهداف كثيرا، فبعد ثوان قليلة استطاع أمادو سانيا افتتاح التسجيل بأسرع هدف في تاريخ المونديال، ثم أكمل نفس اللاعب ثاني أهدافه في الدقيقة 29، ولم يكتف بطل اللقاء بذلك بل أغلق الهاتريك الخاص به والثالث لفريقه في الشوط الثاني في الدقيقة 50.

وجنى أسود الترينغا اليافعون أول ثلاث نقاط في مشوار الكأس بمجموعة تضم منتخبي بولندا وكولومبيا.

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