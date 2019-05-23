كأس العالم.. شباب إيطاليا يفوزون على المكسيك

حقق منتخب إيطاليا تحت 19 عاما، الخميس، أول ثلاث نقاط له بفوزه على نظيره المكسيك ب(2- 1) لحساب المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم التي تحتضنها بولندا هذه الأيام.

وجاء الهدف الإيطالي قبل أن يبلغ اللقاء دقيقته الرابعة عن طريق فراتيسي، وانتظر لاعبو المكسيك 34 دقيقة ليدركوا التعادل بأقدام روبيرتو ديلاروزا وهكذا انتهى الشوط الأول.

وحاول الطرفان بالفترة الثانية فك الشراكة وإحراز هدف الفوز الذي كان من نصيب الأزوري في الدقيقة 67 بواسطة روبيرتو ديلاروزا ليحسم الأمر ويهدي منتخبه أول 3 نقاط له في هذا المونديال.

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