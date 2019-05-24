معتز المهدي في صدارة هدافي أبطال إفريقيا

قبل ساعات فقط من انطلاق الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لا يزال لاعبنا الدولي ولاعب فريق النصر معتز المهدي يحتل صدارة الهدافين برصيد 7 نقاط.

ورغم خروج بطل ليبيا فريق النصر من الدوري الـ32 على حساب حوريا كوناكري إلا أن المهدي استطاع إحراز 7 أهداف في 4 مباريات فقط.

ويلي معتز في قائمة الهدافين كل من ثيمبا زواني لاعب ماميلودي صن داونز وميدي كاجيري لاعب سيمبا التنزاني ولا ينافس لاعبنا الدولي على لقب الهداف سوى لاعب الوداد المغربي محمد ناهيري الذي يحتاج إلى تسجيل أكثر من هدفين في الدور النهائي ليتمكن من افتكاك الصدارة من معتز المهدي.

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