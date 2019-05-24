اخبار الرياضة

بمشاركة نجوم الممتاز.. جامعة بنغازي تفوز على السواحل 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل الأنشطة الرمضانية في مدينة بنغازي وخاصة دوريات كرة القدم بمشاركة نجوم اللعبة هناك خاصة بعد توقف الدوري الممتاز.

وضمن مباريات البطولة التنشيطة القائمة في المدينة حقق فريق جامعة بنغازي الفوز على نظيره السواحل بنتيجة 3 أهداف من دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا.

ويشارك لاعبون من الدوري الممتاز مع فريق الجامعة وهم معتز المهدي وبو بكر بوعقيلة وسعد البرداح وطه الشريف وحسن ماتا والحارسان من فريق التحدي فتحي الطلحي وأحمد عياد.

وهذه ليست المباراة الأولى التي تشهد مشاركة لاعبي الدوري الممتاز، إذ سبق لهم خوض مباريات استعراضية وودية وكذلك شاركوا في مباراة تأبين اللاعب الراحل عمر داوود في مدينة شحات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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