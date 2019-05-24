الصقور يطلق دوري تنس الطاولة

لم يغب نادي الصقور عن النشاطات الرمضانية،، فهذا النادي العريق دائما ما يكون حاضرا في كل الأوقات للمساهمة في إثراء الرياضة المحلية.

داخل مقر النادي انطلق الدوري التنشيطي للعبة التنس الطاولة والذي جاء تحت اسم المرحومين فرج فتح الله رئيس رابطة المشجعين وحمزة الخايبي أحد مشجعي الصقور في لمسة وفاء اختار النادي أن يهديها إلى روح أوفيائه.

اللقاء الأول جمع بين المبروك وعماد الطيب وانتهت لصالح الأخير بشوطين دون مقابل.

ومن جهة أخرى كان ينوي نادي الصقور إقامة دوري بلياردو ولكن الطاولة كانت متهالكة لذلك وجهت رابطة مشجعي النادي رسالة إلى رجال الأعمال لدعمهم بطاولة بلياردو جديدة لأن النادي يملك العديد من المواهب القادرة على التألق إذا ما توفرت لها الظروف.

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